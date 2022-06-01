ЗОЖ-активист Алексей Ильмухин: «Я хочу посеять в сердцах людей веру в себя»

Алексей Ильмухин по образованию педагог. Проработав 5 лет в школе, он решил изменить свою жизнь и начал активно пропагандировать здоровый образ жизни.
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