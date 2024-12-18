Минниханов обсудил строительство промпарка в Навои с хокимом Навоийской области

На второй день рабочей поездки в Узбекистан Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил город Навои, чтобы ознакомиться с процессом строительства промышленного парка в свободной экономической зоне и провести встречу с хокимом Навоийской области Норматом Турсуновым.