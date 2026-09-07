Российский турбовентиляторный двигатель ПД-8 для импортозамещенного «Суперджета» получил сверхзвуковую турбину

Сухая масса двигателя — 1,7 тонны Новый российский турбовентиляторный двигатель ПД-8, серийные поставки которого начались в августе 2026 года, получил целый комплекс новых технических решений.
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