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Донецкая группа новостей

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  • Гарий Щерба
    Твою же мать ,  ВСЁ ,  юная   ДУРОЧКА АБСОЛЮТНО ВСЮ ЖИЗНЬ  под  ОТКОС ПУСТИЛА  и что  САМОЕ УЖАСНОЕ , НИЧЕГО  ИСПРАВИ...Мать в декрете из...
  • Людмила Редько
    Божечки! сколько идиотов! И эта идиотка учитель!Мать в декрете из...
  • Maxim
    Продать одну из вилл..Донецкая группа н...

Добрый вечер!

Добрый вечер!

Добрый вечер! Завтра в Донецке на 3℃ прохладнее Прогнозируется от +5℃ до +17℃ ☁ Сплошная облачность • 00:00: ️ +8℃ 46 ☂️ 9% • 03:00: ️ +6℃ 51 ☂️ 1% • 06:00: ☁️ +6℃ 52 ☂️ 2% • 09:00: ☁️ +9℃ 52 ☂️ 10% • 12:00: ⛅️ +14℃ 52 ☂️ 15% • 15:00: ️ +17℃ 52 ☂️ 6% • 18:00: ☀️️ +15℃ 52 ☂️ 2% • 21:00: ️ +9℃ 52 ☂️ 2% Пасмурная погода будет держаться в Донецке не весь день - вечером небо станет чистым и ясным.

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