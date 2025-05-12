Добрый вечер! Завтра в Донецке на 3℃ прохладнее Прогнозируется от +5℃ до +17℃ ☁ Сплошная облачность • 00:00: ️ +8℃ 46 ☂️ 9% • 03:00: ️ +6℃ 51 ☂️ 1% • 06:00: ☁️ +6℃ 52 ☂️ 2% • 09:00: ☁️ +9℃ 52 ☂️ 10% • 12:00: ⛅️ +14℃ 52 ☂️ 15% • 15:00: ️ +17℃ 52 ☂️ 6% • 18:00: ☀️️ +15℃ 52 ☂️ 2% • 21:00: ️ +9℃ 52 ☂️ 2% Пасмурная погода будет держаться в Донецке не весь день - вечером небо станет чистым и ясным.