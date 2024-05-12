В МВД прокомментировали нападение стаи собак на девочку в алтайском селе

К школе, во дворе которой укусили ребенка, приближены наружные наряды полиции, заверили в министерстве В ГУ МВД по Алтайскому краю прокомментировали нападение стаи собак на девочку в райцентре Михайловского района.
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