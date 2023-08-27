300 миллиардов за легализацию. В Москве задержаны полицейские, которые за взятки незаконно поставили на учет 100 тыс. мигрантов

Почти полмиллиарда - и это только в Дегунино. А таких Дугунино в Москве... Неплохо живут, однако в МВД...

Валера Морозов

При этом начальников- до Хабаровска не переставить! Уверен, что в очередной раз посадят несколько сержантов, а все генералы останутся… и это при наличии правительства, Гос думы и т. Д….. и так все сильно переживают о соотечественниках за рубежом?!!!