300 миллиардов за легализацию. В Москве задержаны полицейские, которые за взятки незаконно поставили на учет 100 тыс. мигрантов
На днях в село Дегунино, что на западе столицы, была задержана ОПГ состоящая из 14 человек, причем большинство их них являлись действующими сотрудниками полиции.
Комментарии
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Временно отменить мораторий на исключительную меру наказания. Хотя бы до окончания СВО.
Почти полмиллиарда - и это только в Дегунино. А таких Дугунино в Москве... Неплохо живут, однако в МВД...
При этом начальников- до Хабаровска не переставить! Уверен, что в очередной раз посадят несколько сержантов, а все генералы останутся… и это при наличии правительства, Гос думы и т. Д….. и так все сильно переживают о соотечественниках за рубежом?!!!
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