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Сын Валентины Серовой дожил до 35 лет: как роковая привычка погубила наследника актрисы

Сын Валентины Серовой дожил до 35 лет: как роковая привычка погубила наследника актрисы

Единственный сын Валентины Серовой дожил лишь до 35 лет и умер в нищете и забвении. Анатолий Серов-младший был ребенком актрисы, которую знала вся страна: любимицы Сталина, жены героя-летчика, звезды, собиравшей полные залы.

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