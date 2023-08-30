Реквием по комплексам активной защиты танков

Чешский комплекс активной защиты PAO – Pokročilá Aktivní Ochrana на бронетранспортере Pandur II CZ MLU Не ассиметричный конфликт Комплексы активной защиты (КАЗ) танков чаще всего ассоциируют с устранением кумулятивных боеприпасов, прежде всего, ПТРК и ручных гранатометов.
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