Гостей форума «Армия-2024» научат собирать дроны

Форум «Армия-2024» пройдет с 12 по 14 августа.фото: vk.com/crvsp--> Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» покажет участникам Международного форума «Армия-2024» как собрать беспилотник и управлять им на виртуальном симуляторе, сообщает пресс-служба организации.