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Гостей форума «Армия-2024» научат собирать дроны

Гостей форума «Армия-2024» научат собирать дроны

Форум «Армия-2024» пройдет с 12 по 14 августа.фото: vk.com/crvsp--> Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» покажет участникам Международного форума «Армия-2024» как собрать беспилотник и управлять им на виртуальном симуляторе, сообщает пресс-служба организации.

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