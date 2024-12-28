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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь Кареев подписал контракт с «Витязем» до 2026 года

30-летний вратарь подписал контракт до 31 мая 2026 года. Сезон Кареев начинал в составе минского «Динамо».

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