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В Симферополе задержали 24-летнюю похитительницу бронзовых пчёлок

В Симферополе задержали 24-летнюю похитительницу бронзовых пчёлок

В столице Крыма задержали местную жительницу, которая украла с улиц города 7 бронзовых пчёлок.ю Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

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