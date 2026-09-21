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Наргиз объяснила, почему считает своей родиной США

Наргиз объяснила, почему считает своей родиной США

Артистка Наргиз рассказала, что считает своей родиной США. По словам певицы, ее предал Узбекистан. Певица Наргиз Закирова в личном блоге откровенно рассказала о своем отношении к родине.

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