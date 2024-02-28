Раскрыты подробности смерти продюсера Петра Гаврилова после операции

Продюсер и бизнесмен Петр Гаврилов умер от последствий операции на желудке, при этом перед ухудшением состояния и последовавшей госпитализацией в одну из столичных больниц он проходил еще одну хирургическую процедуру в частной клинике.
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