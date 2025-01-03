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Вызывает зависть: как сейчас выглядит изменившаяся Пуговка из «Папиных дочек»

Вызывает зависть: как сейчас выглядит изменившаяся Пуговка из «Папиных дочек»

Катя Старшова показала, в каком наряде отмечала Новый год. Катя Старшова в сериале «Папины дочки» СТСКатя Старшова имела все шансы стать одной из главных звезд российского шоу-бизнеса, но выбрала другой путь.

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Комментарии
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ИШ
Иван Шапошников
какие то хреновые эти&quot;папины дочки&quot;да ещё и извращетинкой..
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15 час.

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