Вызывает зависть: как сейчас выглядит изменившаяся Пуговка из «Папиных дочек»

Катя Старшова показала, в каком наряде отмечала Новый год. Катя Старшова в сериале «Папины дочки» СТСКатя Старшова имела все шансы стать одной из главных звезд российского шоу-бизнеса, но выбрала другой путь.
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