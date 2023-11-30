Глава Госдепартамента США Блинкен прибыл в Израиль

Аким Воземчук

Блинкен чует запах нефти,Блинкен просто хочет быть в доле хоть с евреями хоть с палестинцами,но найденные у побережья Палестины гигантские запасы газа он без своей персоны не оставит. Не за евреев же в самом деле он так испереживался,но за свой карман.