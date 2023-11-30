Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 770 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Ага, ага... "Государственная" компания, основанная в 2012 году Арменом Саркисяном и на 2023 год входит в многопрофиль...Развод или реальн...
  • Кошмар
    О, как неудачники дружно попёрли...😀😀😀Развод или реальн...
  • Игорь
    Вице-президент СШ...

Глава Госдепартамента США Блинкен прибыл в Израиль

Глава Госдепартамента США Блинкен прибыл в Израиль

Глава американского Государственного департамента Энтони Блинкен прибыл в Израиль. Об этом пишет Telegram-канал Zvezdanews.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аким Воземчук
Блинкен чует запах нефти,Блинкен просто хочет быть в доле хоть с евреями хоть с палестинцами,но найденные у побережья Палестины гигантские запасы газа  он без своей персоны не оставит. Не за евреев же в самом деле он так испереживался,но за свой карман.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх