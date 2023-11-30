Глава американского Государственного департамента Энтони Блинкен прибыл в Израиль. Об этом пишет Telegram-канал Zvezdanews.
Глава Госдепартамента США Блинкен прибыл в Израиль
Комментарии
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Аким Воземчук
Блинкен чует запах нефти,Блинкен просто хочет быть в доле хоть с евреями хоть с палестинцами,но найденные у побережья Палестины гигантские запасы газа он без своей персоны не оставит. Не за евреев же в самом деле он так испереживался,но за свой карман.
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