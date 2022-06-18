20 июня на семи рязанских улицах отключат горячую воду

Ограничения связаны с плановыми профилактическими работами системах и объектах теплоснабжения. Так, с 20 июня по 3 июля ресурса не будет по следующим адресам: улица Интернациональная, дома №№1в (детская поликлиника №3), 3 корпус 1 (детский сад №120), 11д (детский сад №124), 6 (школа №58), 1а, 1г, 2 корпус 2, 3, 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 5, 5 корпус 1, 7, 7а, 8/29, 10, 11, 12 и №13 корпус 1; улица Бирюзова, дома №№6а (детсад №3), 8а (детсад №16), 4а (детсад №126), 13а (школа №56), 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1 корпус 3, 1 корпус 4, 1 корпус 5, 1 корпус 6, 1 корпус 7, 1 корпус 8, №№2 корпус 1, 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3 корпус 3, 3 корпус 4, 3 корпус 5, 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 5, 5 корпус 1, 5 корпус 2, а также №№6, 6б, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 7, 7б, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 8, 8 корпус 1, 9/23, 10, 11 и №№12, 13, 14, 15 корпус 1, 15 корпус 2; улица Семчинская, дома №№11а (детский сад №35), 9, 11, 11 корпус 1, 11 корпус 2; улица Княжье поле, дома №23 и №23 корпус 1; улица Станкозаводская, дома №№22/10, 24, 25, 25 корпус 1, 26, 27, 28 корпус 1, 28/9; С 20 по 24 июня по следующим адресам: улица Ленина, дом №12а (детсад №59); улица Зубковой, дом №10б.