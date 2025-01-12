БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Почему Грузия и Армения поменялись местами

Почему Грузия и Армения поменялись местами

2024 год запомнился многими яркими событиями. Крахом режима Башара Асада в Сирии, вторым пришествием Дональда Трампа, тотальным (идеологическим и экономическим) увяданием европейского сада, который набрал новыми садовниками по объявлению прибалтийских русофобов.

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