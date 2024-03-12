Футболисты "Динамо-Барнаул" уехали на сборы в Новороссийск

В Краснодарском крае алтайские спортсмены будут ежедневно проводить двухразовые тренировки и поучаствуют в четырех спаррингах 25 футболистов барнаульского "Динамо" уехали на предсезонный тренировочный сбор в Новороссийск, сообщают в пресс-службе алтайского клуба.