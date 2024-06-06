Сегодня, 6 июня, в Северной столице пройдут спектакли, концерты, экскурсии, лекции, мастер-классы, музыкально-поэтические вечера Губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с Пушкинским днем и Днем русского языка.
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