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Морис об информации, что Барков выбыл на 10-12 недель: «Не ставьте на это свои деньги. Берегите их. Если я не знаю срок, то и никто другой не знает»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис высказался о сообщениях по поводу срока восстановления травмированного капитана команды Александра Баркова .

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