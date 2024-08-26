Битки из мяса (не из фарша, чем они отличаются от биточков)

Почему-то принято считать, что битки и биточки — это одно и то же блюдо. Но это ошибочное мнение. Если коротко, то в дореволюционных кулинарных книгах есть только блюдо под названием битки и готовится оно из отборного мяса (вырезка свинины, говядины или баранины).