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Царьград

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Павел Прилучный рассказал, чему учит своих детей

Павел Прилучный рассказал, чему учит своих детей

Актер Павел Прилучный рассказывает о воспитании своих троих детей. Он акцентирует внимание на ответственности и важности самостоятельного принятия решений, а также отвергает стереотипы о мужественности, как он рассказал в беседе с "Газета.

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