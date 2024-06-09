🐿️ По пути на пляж Ривьера смотрим белочку в домике Громкие звуки не издавайте, резких движений не делайте, не трогайте белок.
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🐿️ По пути на пляж Ривьера смотрим белочку в домике Громкие звуки не издавайте, резких движений не делайте, не трогайте белок.