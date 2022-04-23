«Александр Абт снова с нами». Академия Плющенко сообщила о сотрудничестве с чемпионом России 2003 года

Чемпион России 2003 года по фигурному катанию Александр Абт продолжит тренерскую работу в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

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