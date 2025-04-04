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Царьград

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Ну кто здесь смелый? Президент Финляндии назвал того, кто обязан поговорить с Владимиром Путиным о мире

Ну кто здесь смелый? Президент Финляндии назвал того, кто обязан поговорить с Владимиром Путиным о мире

Новая несанкционированная организация "Коалиция желающих" решает, кто должен поговорить с Президентом России об окончании вооружённого конфликта.

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