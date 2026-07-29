«Школа напротив подъезда, а попасть в нее не можем»: родители омских первоклассников, которых не зачислили в лицей «Авангарда».
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«Школа напротив подъезда, а попасть в нее не можем»: родители омских первоклассников, которых не зачислили в лицей «Авангарда».
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