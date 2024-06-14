Нарядные жители Ноябрьска устроят велопробег по ночному городу 28 июня

В Ноябрьске 28 июня пройдет ночной велопробег, посвященный Дню молодежи. Владельцам железных коней предложили принарядиться, скопировав стиль молодежи прошлых лет, сообщил telegram-канал администрации Ноябрьска.
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