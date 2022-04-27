Кудерметова получила звание ЗМС

25-я ракетка мира Вероника Кудерметова стала заслуженным мастером спорта России. На прошлой неделе россиянка дошла до финала турнира в Стамбуле, где уступила Анастасии Потаповой.

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