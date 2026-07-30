Шоу «Повара на колесах» сняло выпуск в Гороховце

Древний Гороховец стал местом проведения федерального кулинарного проекта. Съемочная группа шоу «Повара на колесах» работала в городе на протяжении трех дней, о чем официально сообщила глава округа Оксана Рябовол в своих социальных сетях.
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