JAPPL: малоизвестная группа тонких мышц играет большую роль при подъеме тяжестей

Международная группа ученых из Великобритании и Катара раскрыла секрет выдающихся физических способностей британского силача Эдварда Холла по прозвищу "Зверь", входящего в число самых сильных людей в мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии