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Глава МИД Швеции: переговоры с Турцией по НАТО стали труднее после демонстрации флага РПК

Глава МИД Швеции: переговоры с Турцией по НАТО стали труднее после демонстрации флага РПК

Olaf Krüger/imageBROKER.com/Global Look Press Глава шведского внешнеполитического ведомства Анн Линде заявила, что демонстрация флага РПК усложнила переговоры между Стокгольмом и Анкарой по становлению Швеции частью Североатлантического альянса.

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