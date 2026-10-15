Почему Вашингтон не «ослепит» киевский режим, как бы кому-то этого ни хотелось 10 октября FT проинформировала: Вашингтон пообещал прекратить предоставление Незалежной разведданных, дабы заставить её отказаться от ударов по российским НПЗ.