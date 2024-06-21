Василий Анохин: Валентина Матвиенко высоко оценила достижения смоленских женщин-предпринимателей

В Смоленской области наблюдается рост числа женщин, занимающихся экспортным бизнесом. Наш регион занимает лидирующие позиции в стране по этому показателю! Благодаря такому успеху область стала победителем в номинации Всероссийского конкурса "Лидеры поддержки.