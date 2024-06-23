«Может ли батюшка раскрыть вашу тайну?»: священник о Таинстве исповеди

Что такое исповедь? О каких грехах нужно рассказывать священнику? Может ли батюшка пристыдить или поругать во время таинства исповеди? Как исповедаться в первый раз? Что будет после смерти с христианином, который ни разу в жизни не исповедовался? Казанский священник Александр Ермолин ответил «Татар-информу» на эти и другие вопросы.