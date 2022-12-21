В центре Кемерова запретят парковку из-за сельскохозяйственной ярмарки

Предновогодняя ярмарка пройдет в пятницу, 23 декабря.В Кемерове в пятницу, 23 декабря, на площади Советом пройдет предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка, в связи с чем на прилегающих улицах будет ограничена стоянка и парковка транспорта.