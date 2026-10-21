Нам, выросшим в СССР, усиленно внушали, что Ленин был необыкновенным человеком. А его отношения с Крупской преподносили, как образец чистой и честной любви.
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Автор, читай серьезную литературу, обратись к архивам, (а не к ИИ или "Википедии"). Как же достали безграмотные, тупые писаки... Но увы, дураков в России лет на сто вперед припасено(((((((
а эта тварь на жидах-мужьях специализировалась... а сколько эта мразь Книг уничтожила..... сколько по её приказам старинных Книг камуноиды на местах сожгли.... по содеянному она равна доктору менгеле из Освенцима....
..она жила со всей Ордынкою... и с нею спать ну кто захочет Сам???? только вова -сифилитик
Зато не вторична причина преступной личности босоголового палача -убицы, приказавшего расстрелять царскую семью вместе с детьми, и призывавшего к жестокому террору!