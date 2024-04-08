В России шоколадному бизнесу предрекли "колоссальные проблемы"

В итоге сильно подорожает продукция В России в ближайшие месяцы может резко подорожать шоколад из-за африканских какао-бобов, которые за полгода выросли в цене в два раза и продолжают набирать в стоимости, пишет "Парламентская газета".
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