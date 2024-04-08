Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Полный бред в России хватает разных партий с сыночками от политиков, чиновников которые курируют патриотическое воспи...В России могут со...
  • лариса
    Столько пишут о мошенниках,а мы всё-равно попадаемся на удочку.Нежели мы перестали доверять родным и близким,что, не ...Житель Алтая прод...
  • Владимир Акулов
    ­­Пока не закончена СВО ,выдать надежным проверенным военным в каждом городе пистолеты для скрытого ношения...Чтобы ,...Алтайский коммуни...

В России шоколадному бизнесу предрекли "колоссальные проблемы"

В России шоколадному бизнесу предрекли "колоссальные проблемы"

В итоге сильно подорожает продукция В России в ближайшие месяцы может резко подорожать шоколад из-за африканских какао-бобов, которые за полгода выросли в цене в два раза и продолжают набирать в стоимости, пишет "Парламентская газета".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх