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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Заправка для борща на зиму: рецепт, который сбережёт ваше время

Что вам понадобится На 8 банок объёмом ½ л: 1 500 г капусты; 1 500 г свёклы; 500 г моркови; 500 г помидоров; 500 г репчатого лука; 500 г красного болгарского перца — опционально; 2 столовые ложки соли; 100 г сахара; 500 мл растительного масла; 2 столовые ложки уксусной эссенции 70%.

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