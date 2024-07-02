Заправка для борща на зиму: рецепт, который сбережёт ваше время

Что вам понадобится На 8 банок объёмом ½ л: 1 500 г капусты; 1 500 г свёклы; 500 г моркови; 500 г помидоров; 500 г репчатого лука; 500 г красного болгарского перца — опционально; 2 столовые ложки соли; 100 г сахара; 500 мл растительного масла; 2 столовые ложки уксусной эссенции 70%.