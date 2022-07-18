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Ничьи «Динамо», «Локо» и «Краснодара», погиб биатлонист Малиновский, новый защитник «МЮ», де Лигт почти в «Баварии» и другие новости утра

1. Завершился 1-й тур Мир РПЛ. «Локомотив» дома сыграл вничью с «Пари НН» (1:1), имея на одного игрока больше с 28-й минуты, «Динамо» поделило очки с «Ростовом» (1:1), «Краснодар» – с «Факелом» (2:2), а «Торпедо» уступило «Сочи» (1:3).

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