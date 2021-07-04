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Две сестры - одна квартира

Две сестры - одна квартира

Как бы вы решили житейско\квартирную ситуацию. Итак, краткое описание. Как рассказывает сама девушка: .

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Екатерина
Продать и поделить пополам
Vera Dobryagina
Разрешали все по-разному. У кого есть совесть, тот наследство делил пополам, а кто себя считает в приоритете перед другими родственниками - всегда войной заканчивалось. И как правило, потерей родственных связей. В данном случае, надо понимать, кому конкретно досталась в наследство квартира. Чья собственность - тот и решать будет.

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