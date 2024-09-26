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Зодиакальные испытания: три знака, которым конец сентября принесет трудности

Зодиакальные испытания: три знака, которым конец сентября принесет трудности

Зодиакальные испытания: три знака, которым конец сентября принесет трудности Юлия ПономареваКогда на горизонте маячит коридор затмений, а звёзды шепчут о переменах, представителям знака Овен стоит приготовиться к настоящему эмоциональному шторму.

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