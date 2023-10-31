Тиаго Силва: «Конец моей карьеры приближается, и это нелегко»

«Конец моей карьеры приближается, и это нелегко. Нужно думать о том, когда ты закончишь, какой клуб будет последним, нужно думать о семье, мои дети играют за «Челси»… Сейчас я просто сосредоточен на том, чтобы насладиться последним годом контракта с «Челси».