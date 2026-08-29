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ИА Регнум

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«Зенит» вдесятером вырвал победу у «Факела» в 6-м туре РПЛ

Петербургский «Зенит» на последних минутах вырвал победу у воронежского «Факела» в матче 6-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

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