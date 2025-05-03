Новый шаг к обнаружению 9-й планеты Солнечной Системы

Кредит изображения: Марк Гарлик/Science Photo Library/Getty Images Переведите статью, которая внезапно была опубликована на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США.
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