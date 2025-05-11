В Госдуме оценили вероятность российско-украинского перемирия

реванш

Какое перемирие??? Где заявленное выполнение поставленных целей и задач, за последние ТРИ года? КТО ОТВЕТИТ за сотни тысяч убитых раненых и покалеченных? Кто ответит за десятки тысяч замученных и обездоленных мирных жителей? Какое перемирие? Или ПРИВЫКЛИ шагать по одним и тем же граблям туда обратно? ПОЗОР!