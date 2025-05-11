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В Госдуме оценили вероятность российско-украинского перемирия

В Госдуме оценили вероятность российско-украинского перемирия

Депутат ГД Чепа: Киев попытается затруднить контроль за перемирием На переговорах в Стамбуле Украина будет ставить такие условия, которые затруднят контроль за соблюдением перемирия, считает депутат Госдумы Алексей Чепа.

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Комментарии
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реванш
Какое перемирие??? Где заявленное выполнение поставленных целей и задач, за последние ТРИ года? КТО ОТВЕТИТ за сотни тысяч убитых раненых и покалеченных? Кто ответит за десятки тысяч замученных и обездоленных мирных жителей? Какое перемирие? Или ПРИВЫКЛИ шагать по одним и тем же граблям туда обратно? ПОЗОР!
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15 час.
Татьяна Ускова
Россия демонстрирует готовность к миру, чтобы показать, кому он действительно нужен! реакция Киева - предсказуема*
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14 час.
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