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Панченко: жители Украины все больше ненавидят Зеленского

Панченко: жители Украины все больше ненавидят Зеленского

Украинская журналистка Диана Панченко рассказала, как народ относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Комментарии
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Наталия
Конечно ненавидят! Обещал красивую, дармовую жизнь без забот в &quot;це Европе&quot;, а вышло совсем наоборот! Но если кто-то следующий посулит дармовые плюшки, будут за него голосовать всеми конечностями и скакать с кастрюлями на головах на своем майдане против Зеленского.
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