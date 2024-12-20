Украинская журналистка Диана Панченко рассказала, как народ относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Панченко: жители Украины все больше ненавидят Зеленского
Комментарии
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Наталия
Конечно ненавидят! Обещал красивую, дармовую жизнь без забот в "це Европе", а вышло совсем наоборот! Но если кто-то следующий посулит дармовые плюшки, будут за него голосовать всеми конечностями и скакать с кастрюлями на головах на своем майдане против Зеленского.
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23 час.
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