Панченко: жители Украины все больше ненавидят Зеленского

Наталия

Конечно ненавидят! Обещал красивую, дармовую жизнь без забот в "це Европе", а вышло совсем наоборот! Но если кто-то следующий посулит дармовые плюшки, будут за него голосовать всеми конечностями и скакать с кастрюлями на головах на своем майдане против Зеленского.