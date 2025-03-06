Российские силы взяли в плен более 10 военных ВСУ на юге Суджанского района

На юге Суджанского района, в ходе успешного продвижения морская пехота группировки "Север" Вооруженных сил России взяла в плен более десяти украинских военных, сообщили представители российских силовых структур.
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