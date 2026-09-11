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Царьград

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Курьер Морозов получил 3,5 года колонии за кражу 12 млн у пенсионерки

Курьер Морозов получил 3,5 года колонии за кражу 12 млн у пенсионерки

Люберецкий городской суд признал Ю. С. Морозова виновным в хищении свыше 12 миллионов рублей у пенсионерки.

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