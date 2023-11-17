Швеция представит Турции план по борьбе с террором для членства в НАТО

Заместитель главы Министерства иностранных дел Турции Бурака Акчапара выступил с заявлением о том, что Швеция намерена предоставить Анкаре «дорожную карту» по противодействию терроризму, которое должно проводиться в рамках процесса, направленного на получение членства в НАТО.
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