Швеция представит Турции план по борьбе с террором для членства в НАТО

Заместитель главы Министерства иностранных дел Турции Бурака Акчапара выступил с заявлением о том, что Швеция намерена предоставить Анкаре «дорожную карту» по противодействию терроризму, которое должно проводиться в рамках процесса, направленного на получение членства в НАТО.