Опрос показал низкий уровень одобрения работы Эммануэля Макрона среди французов

Недавний опрос общественного мнения выявил, что лишь 16 процентов жителей Франции положительно оценивают работу президента Эммануэля Макрона.
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А морда Мерца здесь причем?!